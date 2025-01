Ivete e Daniela farão show com Margareth em Salvador; saiba quando

Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes - Foto: Divulgação

Os soteropolitanos terão mais uma festa de verão para curtir. Isso porque a ministra da Cultura, Margareth Menezes, convidou as cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury para um show especial em homenagem aos 40 anos do Axé Music.

O evento vai acontecer no dia 15 de fevereiro no Candyall Guetho Square, espaço localizado no bairro do Candeal, em Salvador. As informações sobre o show foram confirmadas ao Portal A TARDE pela assessoria de Margareth. Mais detalhes, como preço dos ingressos e horário do show, não foram revelados.

Verão

Ivete e Daniela já deram início à programação do verão. A dona do clássico ‘O Canto da Cidade’ lançou ‘Axé Salvador’, música que traz a melodia de samba-reggae e letras que celebram os blocos afro-baianos e a cultura dos orixás. A faixa foi lançada na última sexta-feira, 10, e é o resultado de um projeto inovador do YouTube, chamado Camp Well Versed, que reuniu compositores e artistas para criar novas canções.

A canção nasceu de uma sala de composição aberta por Daniela no estúdio, a convite da plataforma. O encontro contou com 35 músicos, entre eles Pierre Onassis, Aila Menezes, Gabriel Mercury, Juliano Valle, Edu Casanova, Topera, Filipe Escandurras, e Malu Mercury. A música foi gravada ao vivo no evento 'Pôr do Som 25 anos', realizado no dia 1º de janeiro no Farol da Barra, em Salvador.

‘Axé Salvador’ já está disponível nas principais plataformas de áudio e promete ser mais um marco na carreira de Daniela Mercury.

Já Ivete lançou recentemente o hit ‘Energia de Gostosa’, que já está viralizando nas redes sociais. Além disso, no último domingo, 12, a artista divulgou o lançamento do seu novo EP, com direito à divulgação da música ‘O Verão Bateu Em Minha Porta’, que já começou a fazer sucesso nas plataformas.

“Abra a porta pro verão e vem pra trend. Quero todo mundo pulando corda. Senhoras e senhores, dia 15.01 às 21h, tem EP novo e bem lindo em todas as plataformas digitais!”, escreveu Ivete, na legenda de um vídeo em que aparece pulando corda, ao som da nova música.