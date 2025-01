Agenda Cultural: Lavagem do Bonfim, Anitta, Psirico, Luiz Caldas e +

- Foto: Divulgação

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda, com eventos que vão desde shows à exposições.

A programação também reúne variadas opções de peças teatrais, além dos ensaios de verão de artistas e a especial Lavagem do Bonfim, que conta com uma programação exclusiva com variados eventos nesta quinta-feira, 16.

🕊️ FESTAS DA LAVAGEM DO BONFIM

Lavagem do Bonfim | Foto: Uendel Galter / Ag A Tarde

⏭️ Bonfim do Amado

▪️ Horário: 14h

▪️ Atrações: Mudei de Nome, Batifun, Márcia Freire

▪️ Onde: Restaurante Amado

▪️ Ingressos: R$ 240 - Ticket Maker

⏭️ Viva Bonfim

▪️ Horário: 16h

▪️ Atrações: Xand Avião, Henry Freitas e Banda Eva

▪️ Onde: Bahia Marina

▪️ Ingressos: R$ 260 e R$ 500 - Ticket Maker

🎶 MÚSICA

Ensaio de verão Olodum 2025 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

⏭️ Seu Jorge

▪️ Quando: 17 de janeiro, 19h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 140,00 e R$ 280,00 - Sympla

⏭️ Ensaio de Verão Alinne Rosa

▪️ Quando: 17 de janeiro, 18h

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 50 a R$ 100 - sanfolia.com.

⏭️ 2ª Lavagem da Mali - Tuca Fernandes, Atitude 67 e Grupo Representa

▪️ Quando: 18 de janeiro, 15h

▪️ Onde: Arena Mali

▪️ Ingressos: R$ 150 - @somos_mali

⏭️ Ensaio do Psi em 2025

▪️ Quando: 18 de janeiro, 16h

▪️ Onde: Convento Santa Clara do Desterro – Nazaré

▪️ Ingressos: R$ 70 a R$ 130 - TicketMaker

⏭️ Baile do Rasta – Lançamento Audiovisual de Jeremias Gomes

▪️ Quando: 18 de janeiro, 16h30

▪️ Onde: Concha Acústica

▪️ Ingressos: R$ 48 a R$ 80 - Sympla

⏭️ BLOQUINHO DO JAU - Jau, Filhos de Jorge e Bailinho de Quinta

▪️ Quando: 19 de janeiro, 14h

▪️ Onde: Chácara Baluarte

▪️ Ingressos: R$ 48 a R$ 80 - Sympla

⏭️ Luiz Caldas celebra 40 anos

▪️ Quando: 19 de janeiro, 16h

▪️ Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

▪️ Ingressos: R$ 120 a R$ 240 - Bilheteria Digital

⏭️ "Sambazin de Jorge" em Salvador

▪️ Quando: 19 de janeiro, 16h

▪️ Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

▪️ Ingressos: R$ 120 a R$ 240 - Bilheteria Digital

🎭 TEATRO

Teatro Sesc Casa do Comércio | Foto: Divulgação

⏭️ Stand Up de Jhordan Matheus

▪️ Quando: 17 a 19 de janeiro

▪️ Onde: Teatro Faresi

▪️ Ingressos: R$ 20 a R$ 120 - Sympla

⏭️ TRAGO SEU AMOR DE VOLTA

▪️ Quando: 16 a 18 de janeiro

▪️ Onde: Teatro SESC - SENAC Pelourinho no Largo do Pelourinho

▪️ Ingressos: R$ 15 a R$ 60 - Sympla

⏭️ Moana 2

▪️ Quando: 18 de janeiro

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 40 a R$ 80 - Sympla

⏭️ O Santo e a Porca

▪️ Quando: até 26 de janeiro, 19h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 40 a R$ 80 - Sympla

⏭️ Auto da Compadecida (Tríduo Ariano Suassuna)

▪️ Quando: até 1 de fevereiro, 20h

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

▪️ Ingressos: R$ 60 a R$ 120 - Sympla

⏭️ Tartufo - O Impostor

▪️ Quando: até 1 de fevereiro, 20h

▪️ Onde: Sala do Coro

▪️ Ingressos: R$ 20 a R$ 40 - Sympla

⏭️ CHAME GENTE - UM CARNAVAL EM CADA ESQUINA

▪️ Quando: até 16 de fevereiro, 18h

▪️ Onde: Teatro Módulo

▪️ Ingressos: R$ 30 e R$ 60 - Sympla

⏭️ LOS CATEDRÁSTICOS - MACETANDO O APOCALIPSE

▪️ Quando: até 21 de fevereiro, 20h

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

▪️ Ingressos: R$ 10 e R$ 20 - Sympla

⏭️ FANTA E PANDORA, UMA FOLIA EM CENA

▪️ Quando: até 22 de fevereiro, 19h

▪️ Onde: Teatro Módulo

▪️ Ingressos: R$ 35 a R$ 70 - Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Dona Fulô e Outras Joias Negras | Foto: Divulgação

⏭️ Dona Fulô e Outras Joias Negras

▪️ Quando: até 16 de fevereiro de 2025

▪️ Onde: Museu de Arte Contemporânea – MAC BA

▪️ Ingressos: Gratuito

⏭️ Exposição “Trans Laerte”

▪️ Quando: 23 de fevereiro de 2025.

▪️ Onde: Museu de Arte Contemporânea – MAC BA

▪️ Ingressos: Gratuito

➡️ OUTROS

⏭️ Esportes Turma da Mônica



▪️ Quando: até 28 de fevereiro, no horário e funcionamento do shopping

▪️ Onde: Praça Central (Piso L1), Parque Shopping Bahia, Lauro de Freitas

▪️ Ingressos: R$ 60 a R$ 90 - no local

⏭️ Fazendinha do Chico Bento

▪️ Quando: de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h | sábados e domingos, das 12h às 20h

▪️ Onde: Praça Central (piso L1) do Shopping Bela Vista



▪️ Ingressos: 0 a 40 minutos = R$ 60; 41 a 80 minutos = R$ 70; 81 a 120 minutos = R$ 80; 121 a 160 minutos = R$ 90