Lavagem do Bonfim: guia completo para curtir a festa

A tradicional Lavagem do Bonfim, que reúne milhares de fiéis há mais de 200 anos, acontece nesta quinta-feira, 16, em Salvador. A celebração, marcada pela forte presença de tradições e manifestações culturais, tem início com um cortejo de mais de 6 km entre os bairros do Comércio e do Bonfim. Durante o evento, fiéis cumpriram promessas e celebram o sincretismo religioso, uma característica marcante da festa, que é um dos maiores símbolos da religiosidade baiana.

Para garantir a segurança e o conforto dos participantes, a Prefeitura de Salvador organizou esquemas especiais de trânsito e transporte, além e ações para refrescar os presentes, considerando o calor intenso que pode acompanhar o evento. O Portal A TARDE preparou um guia completo com todas as informações necessárias para quem deseja participar dessa importante celebração religiosa e cultural.

Toda programação fará menção ao jubileu de 270 anos da inauguração da Igreja do Bonfim mediante o lema “Ao teu lado sempre unidos, somos teu povo Senhor.”

História

A tradicional lavagem da Igreja do Bonfim teve início em 1773, quando os integrantes da "Devoção do Senhor Bom Jesus do Bonfim", composta por devotos leigos, passavam a responsabilidade de limpar e ornamentar o templo para os escravizados, como parte dos preparativos para a festa religiosa. Com o tempo, a lavagem passou a ter um vínculo maior com os rituais do candomblé, especialmente na cerimônia das Águas de Oxalá. Diante dessa transformação, a Arquidiocese de Salvador proibiu que o ritual acontecesse no interior da igreja, redirecionando-o para as escadarias e o adro.

Hoje, a lavagem ocorre na quinta-feira que antecede a festa, mantendo seu caráter popular e sincrético, com a participação de muitas pessoas, incluindo baianas que despejam água de cheiro no local ao som de cânticos e toques afro-religiosos, embora com um perfil ecumênico.

A imagem do Senhor do Bonfim foi trazida de Lisboa, em 1745, por Teodósio Rodrigues de Farias, oficial da Armada Portuguesa. Após ser recebida com grande festividade, a imagem foi conduzida para a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, em Itapagipe, Salvador. Em 1754, a imagem foi transferida para sua própria igreja, na Colina Sagrada, onde passou a ser considerada milagrosa, atraindo um grande número de fiéis e se tornando um importante centro de devoção popular e de peregrinação sincrética.

Alterações no trânsito

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), trechos da capital baiana terão alterações para a circulação e o estacionamento de veículos entre esta quarta-feira, 10, e o domingo, 14, data de encerramento das festividades ao Senhor do Bonfim. As vias por onde passam o cortejo serão bloqueadas a partir das 6h de quinta-feira, entre os bairros do Comércio e do Bonfim.

Transporte

Para garantir o atendimento de transporte e o deslocamento dos fiéis com segurança, uma operação especial foi montada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), na quinta-feira. A população vai poder contar com o funcionamento gratuito dos ascensores Plano Inclinado Gonçalves, Plano Inclinado Pilar, Elevador do Taboão e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada.

O Gonçalves, que liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h às 19h; o Pilar, que liga o Santo Antônio Além do Carmo à Rua do Pilar, também no Comércio, vai funcionar das 6h30 às 18h; o Elevador do Taboão, que também liga o Pelourinho ao bairro do Comércio, funcionará das 6h30 às 18h e o Plano Inclinado Liberdade/Calçada vai funcionar das 6h às 19h.

A operação de transporte por ônibus será realizada das 6h de quinta-feira à 0h de sexta-feira, 17, com linhas para diversos pontos da cidade e prolongação de alguns horários de saída. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região da festa terão o itinerário modificado.

Além disso, serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora entre o Largo do Papagaio e a Estação da Lapa, que entrarão em operação caso haja demanda. Os coletivos que normalmente atendem a região do bloqueio serão desviados pelas equipes da Semob.

Segurança

O serviço de segurança da tradicional lavagem vai contar com dois mil policiais e bombeiros, além de 102 câmeras, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP). As medidas de segurança vão contar com drones, postos elevados de observação, embarcações, aeronaves, viaturas (carros e motocicletas) e postos.

Travessia de Ferry-boat e lanchinhas

Devido ao deslocamento de passageiros da Ilha de Itaparica para participar da Lavagem do Bonfim, oito lanchas vão atuar na travessia Mar Grande - Salvador na quinta-feira, 11. No dia a dia, quando o fluxo de passageiros é menor, o sistema opera com seis embarcações e outras duas ficam em stand-by.

Segundo Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as embarcações vão sair a cada meia hora ou a cada 15 minutos, conforme o fluxo de passageiros. A travessia vai começar 5h em Mar Grande e 6h em Salvador. As viagens entre a capital baiana e a Ilha de Itaparica duram cerca de 40 minutos.

Algumas vias por onde passam o cortejo serão bloqueadas a partir das 6h de quinta-feira como a Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Almirante Riachuelo, Avenida Jequitaia.

O funcionamento do ferry-boat será normal, das 5h às 23h30, com quatro embarcações e saídas nos horários regulares, de hora em hora. As informações são da Internacional Travessias, responsável pelo serviço. Durante os festejos, o acesso de veículos ao Terminal do Ferry-boat em São Joaquim, na capital baiana, será por meio de via exclusiva.

Carros-pipa para refrescar

Com a previsão de temperatura de 30ºC, conforme informação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cinco carros-pipa vão refrescar os fieis que vão participar da Lavagem do Bonfim, em Salvador. A medida, segundo a prefeitura de Salvador, ocorre devido ao calor do verão soteropolitano, que pode resultar em casos de mal estar e desidratação, já que uma multidão deve acompanhar o cortejo.

Distribuição de protetores solares e água mineral

A prefeitura da capital baiana informou que sachês de protetor solar serão distribuídos e pontos de dispenser serão instalados. A climatização também vai contar com microaspersores e de umidificadores de ar em locais estratégicos do percurso, que não foram informados. As medidas de contenção são justamente para amenizar a sensação térmica durante a festa.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia vai distribuir cerca de 30 mil copos de água mineral durante o percurso da festa da Lavagem do Bonfim, que serão disponibilizados nos postos da corporação na Conceição da Praia, na Calçada, Roma e Bonfim. Além disso, no Posto Almeida Couto (PAC), no Calçada, uma viatura do Corpo de Bombeiros vai permanecer pulverizando água nos fieis. A viatura Auto Bomba Tanque Salvamento (ABTS) tem capacidade para 5 mil litros de água.

Rede SAC

A Rede SAC alterou o funcionamento de três postos nesta quinta-feira, 16,em função dos festejos da Lavagem do Bonfim. O SAC Comércio e o SAC Uruguai estarão fechados e, o SAC Liberdade irá funcionar de 8h às 16h. Nesta data o SAC Móvel funciona normalmente em dois locais de Salvador: Ferreira Costa Paralela e Hospital do Subúrbio com atendimento das 7h30 às 17h para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) que deve ser agendada previamente no app BAGOV ou em www.ba.gov.br