Lavagem do Bonfim: veja esquema de trânsito, transporte e segurança

Cerca de 2 mil policiais e bombeiros estarão no evento - Foto: Divulgação

Uma das mais importantes celebrações religiosas da Bahia, a tradicional Lavagem do Senhor do Bonfim, acontece nesta quinta-feira, 16, reunindo milhares de fiéis em uma caminhada de mais de seis quilômetros, entre os bairros do Comércio e do Bonfim, em Salvador.

Com mais de 200 anos de história, o evento mescla elementos do catolicismo, religiões de matriz africana e o sincretismo religioso em uma festa que atrai os olhares do mundo inteiro.

Como em toda festa de rua de grandes proporções, é preciso fazer algumas alterações para que tudo funcione da melhor forma. Veja o que muda na cidade para o dia do maior cortejo de rua de Salvador.

Trânsito modificado

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), o tráfego e o estacionamento nas vias do cortejo serão modificados. A proibição do estacionamento começa à meia-noite desta quinta-feira (16) e se estende até as 22h no trecho da Avenida Lafayette Coutinho (Contorno) e Rua da Conceição da Praia.

Entre 5h e 21h, veículos não poderão circular na Ladeira da Água Brusca. Além disso, a partir das 6h, outras vias serão interditadas, como Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, e Avenida Frederico Pontes. No mesmo horário, o tráfego no trecho entre a Praça Irmã Dulce e a Avenida Engenheiro Oscar Pontes terá sentido duplo.

Leia mais:

>> ACB leva fé e consciência cidadã para a Lavagem do Bonfim

>> Tudo sobre a procissão marítima com imagem de Senhor do Bonfim

Transporte público e acessos

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) fará uma operação especial para garantir o deslocamento dos fiéis. O Plano Inclinado Gonçalves e o Elevador do Taboão funcionarão gratuitamente, com horários estendidos até as 19h.

Os ônibus terão itinerários adaptados aos bloqueios de trânsito, e uma frota reguladora de 46 veículos estará disponível entre o Largo do Papagaio e a Estação da Lapa. Pontos de táxis e mototáxis serão realocados para a Avenida Engenheiro Oscar Pontes, próximo ao ferry-boat, e no Largo de Roma, facilitando o acesso.

A Internacional Travessias Salvador anunciou alterações no acesso ao Terminal São Joaquim. Uma via exclusiva será disponibilizada para veículos que chegarem pelo túnel Américo Simas.

O serviço operará normalmente, com saídas a cada hora das 5h às 23h30, e embarques extras podem ser realizados caso haja alta demanda.

Polícia no cerco

Cerca de 2 mil policiais e bombeiros estarão no evento, bem como 79 câmeras disponíveis para fazer a segurança do povo. Viaturas e aeronaves também vão integrar o patrulhamento. Já no Centro de Operações e Inteligência (COI), 22 órgãos estaduais, federais, municipais e entidades privadas atuarão no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).