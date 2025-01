ACB leva fé e consciência cidadã para a Lavagem do Bonfim

- Foto: Divulgação

Na Bahia, anualmente, a fé se conecta ao desejo de transformações sociais, com a celebração da Lavagem do Bonfim, evento que transcende a própria religiosidade, manifestando-se também como um catalisador de esperança e renovação. É neste clima que a Associação Comercial da Bahia (ACB) promove a segunda edição do "Bonfim no Palácio", amanhã, oferecendo um espaço para que associados e amigos possam acompanhar a festa com conforto e segurança.

Para vivenciar toda essa tradição, os participantes que adquirirem as camisas da festa terão acesso a um espaço com vista panorâmica para o cortejo, com direito a serviços de open food, open bar e música com bandas de axé e samba, consolidando-se como ponto de encontro para celebrar a tradição e a cultura da Bahia.

Com o tema "Quem tem fé... transforma", o “Bonfim no Palácio” simboliza a crença de que a fé pode impulsionar mudanças significativas na sociedade. Assim, a sede da ACB, com 213 anos de história, está se consolidando como um ponto tradicional para acompanhar a tradicional Lavagem do Bonfim.

Como justifica o presidente da instituição, Paulo Cavalcanti, além do aspecto religioso e cultural, a Lavagem do Bonfim tem um impacto socioeconômico significativo, atraindo milhares de turistas e gerando renda para empreendedores formais e informais. Como acrescenta o líder associativista, ao promover este evento, a casa reafirma sua missão de unir empresários, valorizar a cultura baiana e, ao mesmo tempo, fomentar debates sobre as transformações econômicas e sociais tão necessárias para o estado e o país.

“A Lavagem do Bonfim demonstra a capacidade do povo baiano em realizar grandes feitos. Com uma multidão vestida de branco e exalando água de cheiro por toda a Cidade Baixa, a festa é um momento para pedir força e proteção em busca de uma transformação cultural que envolva consciência cidadã, educação, sustentabilidade e desenvolvimento social e econômico”, destaca Cavalcanti.

Este ano, o “Bonfim no Palácio” contará ainda com ações da campanha do projeto de lei de iniciativa popular do Movimento Via Cidadã, que busca apoio e assinaturas para a viabilização de uma lei que traz a proposta de aumentar as deduções no Imposto de Renda para as doações realizadas por Pessoas Jurídicas a entidades beneficentes do Terceiro Setor nas áreas de saúde, educação e assistência social, como as Santas Casas e demais hospitais filantrópicos, que prestam relevantes serviços de saúde pública.

“Essa iniciativa demonstra como a fé, manifestada na Lavagem do Bonfim, se conecta com a busca por justiça social e desenvolvimento econômico na Bahia. O evento promove um engajamento com transformações econômicas e sociais que o país precisa alcançar. A parceria com diversas empresas e instituições reforça a relevância da celebração da Lavagem do Bonfim na ACB, como um evento que mobiliza a sociedade em prol de um futuro melhor”, complementa Paulo Cavalcanti.

Para conhecer mais sobre o projeto de lei de iniciativa popular Via Cidadã acesse o endereço participe.movimentoviacidada.com.br.