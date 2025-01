Tudo sobre a procissão marítima com imagem de Senhor do Bonfim

Festejo foi inspirado na viagem original da imagem, que chegou ao País por navio - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A procissão marítima de traslado da imagem do Senhor do Bonfim será realizada nesta quarta-feira, 15, após o adiamento do último domingo devido às fortes chuvas que atingiram Salvador no final de semana. A travessia ocorrerá a partir das 8h30, após a Missa Devocional das 7h30, no Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia, com saída da Colina Sagrada em direção à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. A previsão do tempo na capital baiana hoje é de sol com algumas nuvens, e 93% de chance de chuvas rápidas durante o dia e à noite, de acordo com o Climatempo. Já para amanhã, dia da Lavagem do Bonfim, a previsão é de sol com algumas nuvens e 76% de chance de chuvas passageiras durante o dia, o que não deve prejudicar as comemorações.

A imagem peregrina do Senhor do Bonfim, que fará o trajeto em um carro aberto pela Avenida Beira Mar, será conduzida até a Marina da Penha, no bairro da Ribeira, onde embarcará para iniciar a procissão marítima. A embarcação seguirá até o Cais do Porto, na Praça Maria Felipa, e, ao final, a imagem será levada para a Igreja da Conceição da Praia, onde permanecerá até o dia seguinte, quando será retomada durante a tradicional Caminhada Lavagem de Corpo e Alma, celebrada na Colina Sagrada.

Tradição

Marcelo Sacramento, juiz-presidente da Devoção do Senhor do Bonfim, explica a importância desse evento: “A procissão marítima foi criada como uma forma de resgatar a viagem original da imagem do Senhor do Bonfim, que chegou ao Brasil por navio. A comunidade participa de diferentes formas, seja acompanhando a procissão nas embarcações, seja nas tradicionais canoas, ou até mesmo nos catamarãs”, afirma.

A Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, que recebe a imagem após a procissão, representa a casa de Maria, mãe de Jesus. “Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mãe de Jesus, então é o filho voltando a casa da sua mãe e no dia seguinte ele retorna para a sua casa em caminhada sendo levado pelos seus seguidores fiéis”, explica Sacramento.

O dia da Lavagem do Bonfim é uma das maiores manifestações populares e religiosas da Bahia. Durante a 16ª edição da Caminhada Lavagem de Corpo e Alma, os fiéis seguem em procissão até a Colina Sagrada, acompanhados por diversas expressões culturais, como grupos musicais e a presença de políticos e representantes da sociedade. "Ao chegarmos na Colina Sagrada, será o grande momento onde o padre Edson vai até a fachada da igreja dar uma benção coletiva, e vamos agradecer pelo ano que se passou e desejar um 2025 próspero, para que a gente caminhe com saúde, p az e caridade", concluiu o Juiz-presidente.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão