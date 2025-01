Bonfim: a festa é sagrada, mas também é profana

- Foto: Odú Comunicação

A Lavagem do Senhor do Bonfim, um dos festejos mais tradicionais de Salvador, vai ocorrer nesta quinta-feira (16). O evento simboliza o sincretismo religioso presente na Bahia, católicos e praticantes de religiões de matriz africana se reúnem em procissão que sai às 7h da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, rumo à “colina sagrada”, onde está a Basílica Santuário Senhor do Bonfim.

Apesar de ser um evento religioso, a data também é um momento de festa para os soteropolitanos. Vão estar rolando festas e shows para comemorar o dia, como apresentações de Márcia Freire, Batifun, MUDEIdeNOME, Jau, Filhos de Jorge e Sambaiana. Além de edições especiais de sambas já conhecidos, como Samba Banjo e o Samba Djanira, da cantora Illy. A comemoração não se limita apenas aos eventos fechados, também vai ter Micro trios como, o Ivan Huol e até mesmo uma Batalha de Charangas, às 14h na Ladeira da Preguiça.

Neste ano vai rolar mais uma edição do Bonfim Amado, no restaurante Amado, na Avenida Contorno. O evento, fruto de uma parceria entre o restaurante e a produtora Oquei Entretenimento, promete reunir gastronomia e música para celebrar o dia do Senhor do Bonfim. O repertório é composto por artistas já conhecidos na cena baiana, como Márcia Freire, grupo Batifun, com canções de samba e o Movimento Musical MUDEIdeNOME, formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz.

A cantora Márcia Freire, uma das divas da axé music, comentou estar animada para o show e que pretende trazer em seu repertório canções já consagradas, além de algumas canções mais recentes. Ela também comentou que tocar no dia do Senhor do Bonfim tem um significado importante: “Eu tenho uma relação especial com essa data, eu sempre participava, desde adolescente andava até a igreja do Bonfim com meus amigos. Eu acho que todos os baianos têm essa relação forte com o Senhor do Bonfim. É como se o ano começasse a partir daí”.

Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento, comentou sobre as expectativas para o evento: “Já fazemos ele há muitos anos, virou tradicional. Esse ano a gente tá muito feliz, porque vamos ter três artistas que são super parceiros nossos. Tem a questão do apelo emocional e pessoal, a festa do Bonfim tem uma representatividade enorme”, comentou.

Bambas do samba

Para quem quer curtir um bom samba, após acompanhar a procissão, o projeto Banjo Novo vai realizar sua primeira edição de 2025 como um especial em homenagem à festa do Senhor do Bonfim, no Jardim da Casa Pia, na Calçada, a partir das 13h.

Vão se apresentar convidados especiais: as bandas cariocas Poeira Pura e Iluaie, além do Grupo Movimento, como atração local. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ingresso Simples.

O Banjo Novo é um movimento cultural dedicado a resgatar e valorizar o samba raiz de Salvador. Samora Lopes, um dos sócios fundadores, comentou que para esta edição de quinta-feira (16), eles buscaram unir as marcas registradas do evento com as características das festas de largo.

“Planejamos cuidadosamente a edição deste ano para preservar as características autênticas do Banjo Novo – como o som percussivo dos banjos e a presença da vela, símbolo que marca o tempo do samba –, sem perder a essência de nossa proposta, trazemos também elementos que remetem às antigas festas de largo. A festa acontecerá durante o dia, ao ar livre, com shows completos de outros grupos que irão abrilhantar a celebração com a cara do verão baiano”, detalha Samora.

Próximo ao Banjo Novo, no bairro do Comércio, vai acontecer a Bom Fim de Festa, às 15h no Trapiche. A programação reúne o samba do grupo Sambaiana, com o som de Filhos de Jorge e o afro-pop de Jau.

Marília Sodré, integrante do Sambaiana, comentou que o grupo pretende trazer no palco uma celebração ao samba e à cultura baiana. “O samba por si só já é uma celebração de fé, cultura e resistência. A sambaiana tem total conexão com a ancestralidade, fazendo questão de mostrar isso em todo nosso repertório, desde às autorais até às releituras para saudar as que vieram antes de nós, agradecer aos orixás e aos nossos ancestrais, que tornaram a tradição do Bonfim tão viva”, comentou.

O ‘Bonfim Hard’ vive

Um adendo de última hora: mais humilde de todos os eventos aqui listados, o Bonfim Elétrico vai ferver a Rua Sergy Mirim, na Boa Viagem, ao som da guitarra baiana de Morotó Slim (ex-The Dead Billies e Retrofoguetes), fazendo aquela sua versão de arrepiar do icônico Hino do Senhor do Bonfim, ao pôr do sol.

O guitar hero, um dos mais destacados discípulos de Armandinho Macêdo, estará acompanhado do ex-parceiro de Retrofoguetes Rex (bateria), Fábio Rocha (baixo) e de outra fera da guitarra baiana, Jackson Dantas.

Morotó e Rex tem experiência: nos anos 1990, quando tocavam nos Dead Billies, produziam a festa Bonfim Hard (em oposição ao Bonfim Light), por anos a fio na festa do Bonfim, na varanda da casa dos pais de Morotó, que ficava nas proximidades da Colina Sagrada. Essas sessões foram lendárias, pois reuniam grande parte da cena roqueira da época (músicos e público), em performances e celebrações verdadeiramente ensandecidas.

Fica a(s) dica(s).

Colaborou Chico Castro Jr.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

Guia rápido Bonfim 2025

Bom Fim de Festa Trapiche/ Jau, Filhos de Jorge e Sambaiana / A partir de R$ 100

Bonfim do Amado Restaurante Amado / Márcia Freire, Batifun e MUDEIdeNOME / R$ 240

Banjo Novo Jardim da Casa Pia, Calçada / Banda Poeira Pura, Grupo Iluaie e Grupo Movimento/ R$ 70

Samba Djanira MAM/ Illy e convidados / gratuito

Bonfim Elétrico Rua Rio Sergy Mirim, 70, Boa Viagem / Com Morotó Slim, Rex, Fábio Rocha e Jackson Dantas / 16h, R$ 10

Charangada Ladeira da Preguiça / Com Batalha de Charangas e grupo Pegada Retrô / 14h, gratuito