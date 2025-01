Lavagem do Bonfim: ferry-boat conta com acesso exclusivo para veículos

A informação foi divulgada pela Internacional Travessias Salvador (ITS) - Foto: Divulgação/ITS

O sistema ferry-boat conta, nesta quinta-feira, 16, com um acesso exclusivo de veículos e sinalização especial, durante a tradicional Lavagem do Bonfim A informação foi divulgada pela Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema.

A ação, em parceria com a Transalvador, vai disponibilizar uma via exclusiva, com duas faixas para cada sentido, para os veículos que vão ao terminal via túnel Américo Simas. Para facilitar o acesso dos motoristas, haverá um desvio na Rua Estado de Israel, na Avenida Oscar Pontes.

Durante todo o dia, o serviço vai funcionar com viagens nos horários regulares, com saídas de hora em hora, a partir das 5h até 23h30. Embarques extras poderão ocorrer em caso de aumento na demanda de passageiros.