Vai chover na Lavagem do Bonfim? Confira previsão do tempo

Desde o final de semana, a chuva se fez presente na capital baiana. Mas a preocupação dos soteropolitanos é se a chuva permanece ou vai dar uma trégua durante a celebração da tradicional Lavagem do Bonfim.

Para a capital baiana, a previsão do Instituto Climatempo é que na terça, 14, e quarta, 15, o tempo permaneça igual: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. As chances de chuva ficam em 85% e 88%, respectivamente.

Já na quinta 16, dia da tradicional Lavagem, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira apenas durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura varia entre 25 ºC e 30 ºC; as chances de chuva ficam em torno de 78%.