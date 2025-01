Cursos profissionalizantes gratuitos em Camaçari abrem inscrições

Para participar é necessário ter concluído o Ensino Médio - Foto: Divulgação Monsertec

Foram abertas nesta segunda-feira, 13, as inscrições para o processo seletivo dos cursos profissionalizantes gratuitos de Iniciação Profissional em Pintura Industrial e Qualificação Profissional em Montador de Andaimes.

As capacitações são uma iniciativa da Monsertec, com realização do Senai Bahia e apoio da Braskem, e voltadas para moradores das cidades de Camaçari e Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Os interessados devem ler o edital antes de realizar a inscrição online (clique aqui), até o dia 22 de janeiro, às 17h. Todas as etapas do processo seletivo são de caráter eliminatório e classificatório. Ao todo, são 60 vagas disponíveis, sendo 30 para cada curso.

Para participar é necessário ter concluído o Ensino Médio; ter idade mínima de 20 anos na data de inscrição para o processo seletivo; e residir nas cidades de Camaçari ou Dias d’Ávila. Além disso, é preciso ter disponibilidade para realizar as etapas teórica e prática dos cursos de capacitação na cidade de Camaçari, nos seguintes períodos: de 17 de fevereiro a 02 de abril para a capacitação em pintura industrial, e de 17 de fevereiro a 18 de abril para o curso de montador de andaimes.

O curso de Pintura Industrial tem carga horária de 120 horas e o de Montador de Andaimes de 160 horas. As aulas serão realizadas de maneira presencial na Unidade do SENAI de Camaçari de segunda-feira a sexta-feira no turno matutino, das 7h30 às 11h30 e, excepcionalmente, aos sábados, das 13h às 17h.