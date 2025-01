Chuva? Saiba a previsão do tempo na Bahia durante a semana

- Foto: Reprodução / TST

O tempo chuvoso deve persistir na Bahia até a próxima sexta-feira, 17, segundo o serviço de meteorologia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Segundo o órgão, a atuação das Zonas de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que formam um corredor de umidade entre a Amazônia e o Oceano Atlântico, fenômeno típico do verão, continua influenciando a condição de tempo instável, mantendo o céu nublado e chuvas com menor intensidade na maior parte do estado, sendo os volumes mais significativos esperados para a região centro-oeste.

Nesta segunda-feira, 13, estão previstas chuvas de intensidade fraca, acompanhadas de céu nublado, nas regiões da Chapada Diamantina, Sudoeste, Oeste, além de municípios que fazem divisa com Minas Gerais. Nas demais áreas, o tempo deverá apresentar variação na nebulosidade, com possibilidade de chuvas fracas e esparsas. Já no extremo Nordeste, o céu deve ficar parcialmente nublado com pequena possibilidade de chuva fraca e isolada.

Já de terça, 14, a sexta-feira, 17, a previsão de continuidade do tempo instável em quase todo o estado, com chuvas de intensidade entre fraca e moderada. Os maiores volumes são esperados no setor centro-oeste da Bahia.

Porque as chuvas no verão?

A meteorologista do Inema, Julyane Souza, explica que climatologicamente, o período entre os meses de novembro 2024 a março 2025 faz parte do primeiro período chuvoso na faixa oeste e centro-sul da Bahia.

“A ocorrência das precipitações está associada, principalmente, a chegada das frentes frias, ou vestígios delas, que avançam pelo Sudeste do País, bem como pela atuação da ZCAS, principal sistema responsável pelo transporte de umidade vinda da região amazônica”, explicou.

A meteorologista falou ainda que este é um fenômeno climático dinâmico, influenciado pela interação com outros sistemas atmosféricos, a exemplo das frentes frias. Ela acontece quando massas de ar que vêm do Norte e do Sul do país se encontram, compondo uma grande concentração de nuvens nesse local, como se fosse um corredor de umidade e nebulosidade.

As orientações para população incluem não se abrigar debaixo de árvores em casos de rajadas de vento, já que há leve risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de alagamentos e deslizamento procurar imediatamente a defesa civil do seu município ou do estado.