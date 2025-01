Chuva permanece em Salvador? Confira previsão do tempo desta segunda

As temperaturas devem variar entre 24ºC e 29ºC - Foto: Shirley Stolze/Ag. A Tarde

Após um final de semana marcado por intensas chuvas, Salvador inicia a semana com previsão de mais instabilidade no tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem variar entre 24ºC e 29ºC, nesta segunda-feira, 13.

O céu permanecerá nublado ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Leia mais

>> Acidente com dois ônibus deixa nove feridos na Av. Oscar Pontes

>> Sem previsão de retorno, travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) alerta que as condições climáticas devem permanecer semelhantes até terça-feira, 14. A previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, que podem se intensificar em determinados momentos, acompanhadas de raios e trovoadas.

Já na quarta-feira, 15, o cenário meteorológico deve apresentar uma leve melhora, com céu parcialmente nublado, mas ainda com chuvas moderadas previstas para o dia inteiro.

Segurança da população

Com as chuvas persistentes, a Codesal reforça a importância de redobrar a atenção para áreas de risco e seguir orientações de segurança, como evitar transitar em locais com acúmulo de água e estar atento a sinais de deslizamentos em encostas.

O órgão permanece em plantão 24 horas e pode ser acionado pelo telefone 199 em caso de emergências.