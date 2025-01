Sem previsão de retorno, travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa

Ainda não há previsão para a retomada das operações - Foto: Astramab / Divulgação

A Travessia de Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira, 13, por conta das más condições climáticas para navegar na Baía de Todos-os-Santos. Segundo a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), ainda não há previsão para a retomada das operações.

A suspensão das operações ocorreu às 16h deste domingo, 12, após recomendação da Capitania dos Portos da Bahia em comunicado feito à Astramab. A travessia estava operando normalmente desde às 5h da manhã, cumprindo horários de saída a cada meia hora nos terminais.

Ainda por conta do mau tempo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera nesta segunda com conexão em Itaparica. Já as escunas de turismo estão com operações suspensas desde sábado, 11.