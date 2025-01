Técnico de iluminação morre eletrocutado em Salvador

Pedro deixa uma filha 20 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um técnico de iluminação morreu, neste sábado, 11, após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um evento no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

A vítima foi identificada como Pedro Alves do Rosário, de 39 anos. Segundo informações da Polícia Civil, ele manuseava uma extensão elétrica no momento do acidente.

Pedro chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento em Itapuã, mas não resistiu.

Pedro deixou uma filha de 20 anos e uma neta. Ele completaria 40 anos no dia 27 desde mês.