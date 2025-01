Homem morre em confronto com a Rondesp no Comércio, em Salvador

Material apreendido no bairro do Comércio, em Salvador - Foto: Divulgação | PM

Uma ação da Polícia Militar na região do Cantagalo, no bairro do Comércio, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 10, resultou na morte de um homem, cuja identidade não foi revelada, durante confronto. Na operação foram aprendidas uma pistola calibre 9mm, carregador e munições.

Leia mais:

>> Traficante é morto após trocar tiros com a Rondesp em Boca da Mata

>> Após tiroteio, ônibus voltam a circular em Tancredo Neves

Além disso, a PM apreendeu também 3.913 embalagens contendo trouxas pequenas de uma substância esbranquiçada aparentando ser cocaína um caderno de anotações para o controle da venda de entorpecentes, uma balança de precisão na cor branca para pesar e esperar todos os entorpecentes e quatro celulares de marcas diferentes.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), no bairro de Itapuã.