Após tiroteio, ônibus voltam a circular em Tancredo Neves

Atendimento foi supenso nas primeiras horas do dia - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Tancredo Neves, na manhã desta sexta-feira, 10, após tiroteios na região levarem a suspensão do atendimento nas primeiras horas do dia. Os ônibus que estavam indo até o Conjunto Arvoredo agora voltam a seguir até o final de linha do bairro. A volta ocorreu após o reforço no policiamento na região.

Em nota, a PMBA informou que o policiamento foi imediatamente reforçado com o objetivo de prevenir novos confrontos e garantir a segurança da população. Com o reforço, as empresas de transporte coletivo foram avisadas e retornaram.