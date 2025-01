Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Tancredo Neves

Os coletivos passaram a operar na localidade do Conjundo Arvoredo - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Os ônibus deixaram de circular no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 10. O serviço de transporte público foi interrompido após registro de um tiroteio durante a madrugada.

Os coletivos passaram a operar na localidade do Conjundo Arvoredo, onde um final de linha foi improvisado. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o atendimento será retomado em Tancredo Neves tão logo as condições de segurança permitam.