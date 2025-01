Veículos de luxo e joias são apreendidos em operação em Salvador

A operação contou com o apoio de 200 policiais de várias equipes especializadas - Foto: Divulação / Polícia Civil

Veículos de luxo, motos de alto padrão e diversas joias foram apreendidos nesta quinta-feira, 9, durante uma operação da Polícia Civil que visou desmantelar uma organização criminosa que atuava em vários estados do Brasil. A Operação Indignos, conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), resultou ainda na prisão de vários suspeitos e na apreensão de material valioso, como armas de fogo, dinheiro e equipamentos eletrônicos.

Durante a operação, carros de luxo foram recolhidos, incluindo um Toyota Corolla, uma BMW, uma Range Rover Evoque, uma motocicleta Kawasaki Ninja e uma Mercedes localizada no Amazonas. A operação também apreendeu nove relógios de alto valor, joias e até cinco comprimidos de ecstasy.

Além disso, diversos materiais e valores foram apreendidos, incluindo armas de fogo como um revólver calibre .38, uma pistola e munições de calibres variados. Equipamentos eletrônicos, como dois computadores, quatro notebooks, um HD externo, 18 celulares e documentos variados também foram confiscados, assim como um montante de R$ 42.620 em espécie e U$ 1.500.

A operação também apreendeu nove relógios de alto valor, joias e até cinco comprimidos de ecstasy. | Foto: Divulação / Polícia Civil

Leia também:

>> Operação resgata mais de 100 aves transportadas na Bahia

>> Indignos: policiais lideravam organização criminosa, aponta delegado

>> Calor em Salvador: confira 5 lugares pra curtir o verão ao ar livre

O impacto financeiro da organização criminosa foi outro ponto crítico da operação, com o bloqueio de cerca de 100 contas bancárias, que movimentaram aproximadamente R$ 150 milhões nos últimos três anos. As investigações, iniciadas pela Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), se basearam em um trabalho conjunto de inteligência e tática, com o monitoramento contínuo das atividades ilícitas do grupo.

A operação contou com o apoio de 200 policiais de várias equipes especializadas, incluindo o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Departamento de Inteligência Policial (DIP-LAB), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), a Coordenação de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), a Corregedoria da Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPT). O resultado da operação evidencia a força e a eficácia da integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado.