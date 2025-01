Calor em Salvador: confira 5 lugares pra curtir o verão ao ar livre

Parque das Dunas - Foto: Salvador da Bahia / Amanda Oliveira | Reprodução

O Portal A TARDE reuniu uma lista com cinco destinos diferentes e menos conhecidos em Salvador para quem deseja aproveitar o verão ao ar livre. De trilhas ecológicas a praças revitalizadas com vistas incríveis, as opções oferecem lazer, tranquilidade e contato com a natureza, longe da rotina tradicional.

>>> Bronzeamento artificial é proibido pela Anvisa; saiba os riscos

>>> São Lázaro no Pelô: público aprova, mas defende local original da festa

>>> Evangélico, cantor do Olodum critica Claudia Leitte: "É preciso respeito"

1️⃣ Parque das Dunas



Parque das Dunas | Foto: Salvador da Bahia / Amanda Oliveira | Reprodução

Localizado na Praia do Flamengo, o Parque das Dunas é o maior parque urbano de dunas do Brasil e perfeito para uma trilha leve, cercada por vegetação nativa. O espaço é ideal para quem quer fugir da agitação e se conectar com a natureza.

➡️ Serviço:

▪️ Endereço: R. José Augusto Tourinho Dantas, 1001 – Praia do Flamengo, Salvador – BA, 41603-110

▪️ Funcionamento: de segunda a sexta, das 07h às 17h; sábados, das 07h às 13h

▪️ Telefone: (71) 98888-0188 / (71) 98740-6163

▪️ Importante: ligue antes para agendar sua trilha.

2️⃣ Praça Ana Lúcia Magalhães



Praça Ana Lúcia Magalhães | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Essa praça no bairro da Pituba é uma ótima opção para quem busca um refúgio no meio da cidade. Com árvores, bancos e espaços para piqueniques, é ideal para relaxar ou curtir com a família.

➡️ Informações:

▪️ Endereço: Av. Paulo VI, s/n – Pituba, Salvador – BA, 41810-001

▪️ Funcionamento: aberta diariamente, 24 horas

▪️ Telefone: não disponível

3️⃣ Parque São Bartolomeu

Parque São Bartolomeu | Foto: Luciano da Matta / Ag. A Tarde

Escondido na região do Subúrbio Ferroviário, este parque reúne trilhas ecológicas e cachoeiras em um cenário de rara beleza. É uma opção incrível para quem quer explorar uma Salvador diferente e cheia de verde.

➡️ Informações:

▪️ Endereço: R. São Bartolomeu - São Bartolomeu, Salvador - BA, 40717-633

▪️ Funcionamento: diariamente, das 08h às 17h

▪️ Telefone: (71) 3116-5228

4️⃣ Mirante da Vitória (Praça Félix Mendonça)

Mirante da Vitória (Praça Félix Mendonça) | Foto: Salvador da Bahia / Amanda Oliveira | Reprodução

Recém-revitalizado, o Mirante da Vitória proporciona uma vista incrível para a Baía de Todos-os-Santos. Um espaço ideal para fotos, passeios ao pôr do sol ou momentos tranquilos em meio à cidade.

➡️ Informações:

▪️ Endereço: Ladeira da Barra, Vitória, Salvador – BA

▪️ Funcionamento: aberto diariamente, 24 horas

▪️ Telefone: não disponível

5️⃣ Pedra de Xangô

Pedra de Xangô | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Um local de grande importância cultural e religiosa para as comunidades de Salvador, a Pedra de Xangô fica em Cajazeiras e é cercada por árvores e tranquilidade, possuindo, ainda, um memorial com um auditório e uma cantina. O espaço é ideal para meditação e contemplação.

➡️ Informações:

▪️ Endereço: Estrada da Pedreira, Cajazeiras 10, Salvador – BA, 41342-160

▪️ Funcionamento: aberto diariamente, 24 horas

▪️ Telefone: não disponível