Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

A suspensão das operações ocorreu após uma recomendação da Capitania dos Portos da Bahia - Foto: Uendel Galter

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 16h deste domingo, 12, devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que os fortes ventos e o mar agitado tornaram a navegação perigosa.

A suspensão das operações ocorreu após uma recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, que foi comunicada à Astramab. A travessia operava normalmente desde às 5h da manhã, com saídas a cada meia hora nos terminais.

Leia também:

>> Funcionária do McDonald's esbarra em cliente sem querer e é agredida

>> Ônibus bate em muro de residência no Subúrbio de Salvador

>> Três esquiadores morrem em avalanche e alpinista está desaparecido

Em razão do mau tempo, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo passou a operar com conexão em Itaparica neste domingo. Além disso, as escunas de turismo tiveram suas operações suspensas desde o sábado, 11.