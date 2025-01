Ônibus bate em muro de residência no Subúrbio de Salvador

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 12 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um ônibus colidiu com o muro de uma residência, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador, na manhã deste domingo, 12.

O acidente teria acontecido por volta das 6h30. O motorista do ônibus, que fazia a ljnha Estação Pirajá x Alto do Cabrito, não teria visto, de acordo com as primeiras informações, o redutor de velocidade. Para não bater em outros veículos, o condutor desviou para o muro da casa.

Três passageiros ficaram feridos e foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro de Periperi.