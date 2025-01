Funcionária do McDonald's esbarra em cliente sem querer e é agredida

A agressora fugiu do local acompanhada pelo marido, que teria incentivado o ataque - Foto: Reprodução / G1

Uma jovem de 19 anos, funcionária do McDonald’s, foi agredida por uma cliente no estacionamento de uma unidade da rede em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A vítima, cujo nome foi preservado, ficou com marcas das agressões e, de acordo com a mãe, desenvolveu um quadro de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Ela já recebeu encaminhamento médico e procura acompanhamento psiquiátrico.

De acordo com informações do G1, a mãe da vítima, que relatou o caso neste domingo, 12, o ataque ocorreu após a jovem esbarrar acidentalmente no marido da agressora.

“Ela está com o psicológico bastante abalado porque está com medo”, disse a mãe.

Em nota, o McDonald’s informou que está em contato com a colaboradora, oferecendo suporte, e se colocou à disposição das autoridades. A empresa destacou que é contrária a qualquer tipo de violência e reafirmou o compromisso com um ambiente de trabalho respeitoso.

O caso aconteceu no dia 1º de janeiro, enquanto a funcionária recolhia lixo das mesas. Após esbarrar no homem, a jovem pediu desculpas e seguiu trabalhando.

No estacionamento, enquanto descartava o lixo, a funcionária foi surpreendida pela esposa do cliente, que a agrediu. “Jogou no chão, chutou, deu socos no rosto dela, na boca. O segurança foi tentar tirar a mulher, mas ainda acabou sendo agredido”, relatou a mãe.

Outros clientes e funcionários intervieram, mas, conforme o relato, nem a Polícia Militar (PM) nem o resgate foram acionados. A agressora fugiu do local acompanhada pelo marido, que teria incentivado o ataque.

A mãe contou que foi chamada ao local para buscar a filha e a encontrou ferida. As duas foram a um pronto-socorro, mas desistiram do atendimento devido à longa fila no feriado de Ano Novo.