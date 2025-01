Em 48 horas chove mais do que o esperado para todo o mês de janeiro em Salvador

Chuvas devem atingir boa parte da Bahia neste final de semana - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Em 12 dias, Salvador já acumula mais do que o previsto de chuva para todo o mês de janeiro. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que grande parte do território baiano está em alerta laranja, por causa das chuvas intensas. Segundo o instituto, pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Também há expectativa de ventos intensos (60-100 km/h).

Segundo dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), nas últimas 48 horas foram registrados acumulados de chuva maiores que 120 mm, superando a normal climatológica esperada para o mês de janeiro, que é de 79,9 mm.



Os maiores acumulados de chuva foram registrados nas localidades da Ilha de Bom Jesus dos Passos, com 123,6 mm; Ilha dos Frades, com 92,88 mm e Itapuã, com 89,0 mm. De acordo com o Cemadec, as fortes chuvas são provocadas pela atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que se formou sobre o território da capital baiana.

Leia mais

>> Carro submerso, poste caído e mais: chuva causa transtornos em cidades da Bahia

>> Estudantes enfrentam fortes chuvas para realizar vestibular da UNEB

>> Salvador tem previsão de fortes chuvas e trovões neste domingo

“Madrugada de muita chuva em Salvador e nas primeiras horas deste domingo também. O solo agora já está encharcado, e a gente pede a sua atenção. Se observar qualquer cenário de risco, afaste-se imediatamente e disque 199”, disse o diretor-geral da Defesa Civil, Sosthenes Macêdo.



A chuva deste fim de semana é causada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A previsão para este domingo é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas de raios e trovoadas, a qualquer hora do dia.

Previsão do tempo

Entre este domingo (12) e terça-feira (14), a previsão é de céu nublado com chuvas moderadas, por vezes fortes, acompanhadas por raios e trovoadas, a qualquer hora do dia. Na quarta-feira (15), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.