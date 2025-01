Salvador tem previsão de fortes chuvas e trovões neste domingo

Umidade pode chegar a 95% - Foto: Rafaela Araujo | Ag. A TARDE

Quem deseja curtir o domingo ao livre na capital baiana vai precisar achar uma alternativa. Isso acontece porque segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Salvador vai ter um dia bastante chuvoso e a umidade pode chegar a 95%.

Leia mais:

>> Confira a previsão do tempo para esta semana em Salvador

>> Órgãos estaduais estão em alerta devido às fortes chuvas na Bahia

De acordo com o Inmet, a previsão é de céu nublado durante todo o dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos serão fracos e as temperaturas vão variar entre a mínima de 25º C e a máxima de 31ºC. Em diversos bairros a chuva não parou durante a madrugada e segue caindo até o início da manhã deste domingo,12.

Na Bahia, de acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h deste sábado, 11, houve registro de ocorrências em 37 cidades baianas, sendo a maioria com alagamentos. Em Jaguaquara, as chuvas deixaram pessoas desalojadas e desabrigadas, com um ferido.

Os municípios afetados, até o momento, são: Campo Formoso, Luís Eduardo Magalhães, Macururé, Catu, Inhambupe, Ruy Barbosa, Barreiras, Alagoinhas, Boa Vista do Tupim, Valença, Jaguarari, Itaquara, Jiquiriçá, Pojuca, Jaguaquara, Rio Real, Salvador, Castro Alves, Santo Amaro, Camaçari, Ubatã, Itajuipe, Conde, Maragogipe, Itabuna, Ipiaú, Maiquinique, Teixeira de Freitas, Itatim, Guaratinga, Pindobaçu, Morro do Chapéu, Jacobina, Cansanção, Caém, Andorinha, Itiúba.