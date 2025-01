Órgãos estaduais estão em alerta devido às fortes chuvas na Bahia

Equipes seguem de prontidão para atender população afetada - Foto: Mila Souza/Ag. A TARDE

Devido às chuvas que atingem a capital baiana e diversos municípios do interior, neste final de semana, o Governo do Estado está com equipes e órgãos de prontidão para atender possíveis ocorrências de urgência e emergência, dando suporte à população afetada. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), até as 18h deste sábado, 11, houve registro de ocorrências em 37 cidades baianas, sendo a maioria com alagamentos. Em Jaguaquara, as chuvas deixaram pessoas desalojadas e desabrigadas, com um ferido. A previsão é que as chuvas continuem até domingo, 12.

Os municípios afetados, até o momento, são: Campo Formoso, Luís Eduardo Magalhães, Macururé, Catu, Inhambupe, Ruy Barbosa, Barreiras, Alagoinhas, Boa Vista do Tupim, Valença, Jaguarari, Itaquara, Jiquiriçá, Pojuca, Jaguaquara, Rio Real, Salvador, Castro Alves, Santo Amaro, Camaçari, Ubatã, Itajuipe, Conde, Maragogipe, Itabuna, Ipiaú, Maiquinique, Teixeira de Freitas, Itatim, Guaratinga, Pindobaçu, Morro do Chapéu, Jacobina, Cansanção, Caém, Andorinha, Itiúba.

O superintendente da Defesa Civil do Estado da Bahia, Heber Santana, destacou o trabalho do órgão diante da situação. "Sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues, temos atuado de forma constante e estratégica no atendimento aos municípios impactados pelas chuvas. Já mandamos lonas para as cidades de Camaçari e Ilhéus. As equipes do órgão estão de plantão, em contato direto com os coordenadores de Defesa Civil Municipal, secretários de Assistência Social, prefeitos e demais autoridades locais, fortalecendo, desta forma, as ações de resposta”, declarou.

Leia também:

>> Jovem é morta a facadas na Bahia; ex-marido é o principal suspeito

>> Seguro-desemprego tem valor reajustado; confira mudança

>> Aeronave de instrução sofre acidente durante preparação para decolagem

Heber completou informando que a Sudec “tem compartilhado alertas meteorológicos para auxiliar na prevenção de novos incidentes, e também está acionando a Coelba para informar sobre os municípios afetados por quedas de energia devido às chuvas".

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) segue monitorando as situações ocasionadas pelas chuvas, na capital e no interior, para agir com rapidez em caso de chamados. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através do 193.

Infraestrutura

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), alguns pontos de atoleiro foram registrados na BA-283, entre Guaratinga e o povoado de São João do Sul, devido às chuvas na última sexta-feira, 10. Os serviços de limpeza de pista na rodovia serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas da região. A passagem de veículos no local está normal, porém o motorista deve trafegar com atenção.