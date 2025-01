Jovem é morta a facadas na Bahia; ex-marido é o principal suspeito

O caso está sendo investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior - Foto: Blog Braga/Marlon Ferraz

Uma jovem de 28 anos foi assassinada neste sábado, 11, em Barreiras, no oeste da Bahia. Tamara Izidio Feitosa foi atacada ao sair de sua residência, localizada no bairro Cidade Nova.

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que o autor do crime é o ex-companheiro de Tamara, um homem que não aceitava o fim do relacionamento e frequentemente a ameaçava. De acordo com a polícia, o agressor aguardou a jovem nas proximidades de sua casa. Quando ela saiu, ele a abordou, imobilizou e agrediu com facadas. Uma das filhas do casal, de 10 anos, presenciou o crime.

A Polícia Militar informou que a agressão foi constatada por equipes da 83ª Companhia Independente (CIPM/Barreiras). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas Tamara não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso está sendo investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), que realiza diligências e ouve testemunhas para capturar o agressor.