Idosa de 71 anos é agredida pelo marido por causa de senha do Wi-Fi

Uma senhora de 71 anos foi agredida pelo marido, de 74 anos, na Vila Taquarussu, em Campo Grande (MS), na noite desta sexta-feira, 10. O autor foi detido pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teve início quando o marido pediu à esposa a senha do Wi-Fi para compartilhá-la com terceiros, o que foi negado por ela. Irritado com a recusa, ele teria agredido a mulher com socos na cabeça.

A vítima inicialmente manifestou o desejo de representar criminalmente contra o marido, mas desistiu quando chegou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

O casal está junto há 54 anos e, segundo a esposa, nunca houve registros de ocorrências anteriores contra o marido.

O caso foi registrado como vias de fato no contexto de violência doméstica.