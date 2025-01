Lavagem do Adro em Pojuca é adiada após fortes chuvas na cidade

Carros ficaram submersos, lojas invadidas pela água e milhares de residências atingidas pelas fortes chuvas - Foto: Reprodução

Após fortes chuvas que deixaram centenas de pessoas desalojadas e estabelecimentos comerciais destruídos e consumidos pela água, o prefeito eleito da cidade de Pojuca, Luiz Carlos Trinchão anunciou neste sábado, 11, o adiamento da Lavagem do Adro, tradicional festa religiosa em celebração ao Senhor do Bonfim, que seria iniciada neste domingo, 12.

As chuvas se iniciaram na quinta-feira, 9 e estão previstas para até este sábado, 11, atingindo 88% da região, segundo dados da Defesa Civil de Pojuca. Na sexta-feira, 10, vídeos publicados por moradores mostraram a ação destruidora das enchentes. Carros ficaram submersos, lojas invadidas pela água e milhares de residências atingidas pelas fortes chuvas.

Em comunicado, a Prefeitura de Pojuca se solidarizou com as famílias afetadas e comunicou que está “à disposição para auxiliar quem sofreu perdas ou teve a casa invadida pela água”. A previsão para a realização da festa é para o dia 26 de janeiro. A tradicional festa do Senhor Bom Jesus da Passagem não sofreu alterações e deve ser realizada no dia 13 de janeiro.

Medidas

Neste sábado, o prefeito realizou uma reunião de emergência para anunciar as mudanças e medidas de apoio à população.

Entre as ações anunciadas está o isolamento das áreas de risco, controle de fluxo de veículos e desvio de acesso; limpeza de canais e bueiros e das ruas da cidade; isolamento de áreas com fiações danificadas, remoção de resíduos; distribuição de alimentos a famílias atingidas, disponibilização de alojamentos na cidade e áreas de armazenamento de pertences.

Não é a primeira vez que a cidade sofre com as enchentes. Em abril de 2024, fortes chuvas também deixaram rastros de destruição pelo municípios. Moradores cobram ações para contenção de danos. O prefeito sinalizou ainda que deve se reunir com autoridades municipais para anunciar medidas para evitar danos maiores com futuras chuvas