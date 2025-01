Baile da Santinha: ambulantes torcem por fim da chuva e muitas vendas

Ambulantes torcem por vendas no Baile da Santinha - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

O Baile da Santinha, festa comandada pelo cantor Léo Santana, acontece nesta sexta-feira, 10, no Wet Salvador, com participações de Simone Mendes, Nathan e mais. Porém, o que o público e trabalhadroes não esperavam era a chuva como convidada surpresa.

Adriele Santos de Oliveira, de 37anos, afirmou, em entrevista ao Portal TARDE, ter fé que a chuva vai dar uma “paradinha e vai ser sucesso”. Essa é a primeira vez que ela vende na festa do GG da Bahia. “Eu não tenho muita experiência de venda não, que eu comecei agora”, disse a ambulante, a qual revelou que as vendas de hoje vão ser essenciais para o termômetro dos próximo eventos do verão da capital baiana. “Com certeza vai depender de hoje. Hoje quero vender uns R$10 mil”, cravou.

Ambulantes no Baile da Santinha | Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Quem também está com boas expectativas é Valter Carneiro, 51, que além de doces, também vende capas de chuva. “Vai ser excelente, com fé em Deus. Porque a chuva também nos ajuda as vender capa. Já vendi umas 10”, comemorou. Questionado sobre quantos reais pretende vender, ele, que vende em todas as festas dl verão, afirmou: “só deus sabe”.

Já Niuzene Santana, 48, está decepcionada devido à chuva. “Olha, a minha expectativa era boa, mas tá chovendo muito, muito mesmo, aí não sei como é que vai ser”, falou a ambulante, que vem há mais de cinco anos no Baile da Santinha. “Eu estou quase indo embora. Muita chuva e as coisas da gente molha. Está tudo molhado”, finalizou.

Previsão do tempo para Salvador

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador tem previsão de pancadas de chuva para o fim de semana. A capital baiana deve registrar temperaturas entre 25°C e 31°C nesta sexta, quando o tempo começou nublado e com pancadas de chuva isolada. A previsão é de que o volume de chuva aumente durante a tarde e a noite.

Já no sábado, 11, Salvador também deve registrar tempo nublado durante todo o dia, mas sem previsão de chuva, que deve retornar no domingo, 12, e seguir na segunda-feira, 13.

De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os acumulados mais expressivos de chuvas estão previstos, principalmente, para a faixa leste, sul e oeste do estado, com destaque para a região que faz divisa com o Espírito Santo.