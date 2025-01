Chuvas: celebrações que antecedem a Lavagem do Bonfim são adiadas

Segundo o Santuário do Senhor do Bonfim, as mudanças ocorrem "a partir dos alertas da Marinha do Brasil, por precaução e preservação da segurança no Mar em função do mau tempo" - Foto: Clara Pessoa/ Ag. A TARDE

Devido as chuvas que chegaram na capital baiana nesta sexta-feira, 10, e permanecerão ao longo do final de semana, algumas celebrações que antecedem a tradicional lavagem do Bonfim foram remanejadas para outras datas.

Entre as celebrações adiadas estão: a queimada de pedidos (ou fitinhas), que ocorreria nesta sexta e será adiada parta a próxima sexta-feira, 17. Outra celebração adiada será a Procissão Marítima de transalado da imagem do Nosso Senhor do Bonfim até a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio). A procissão ocorreria no domingo, 12, e foi remanejada para quarta-feira, 15.

Segundo o Santuário do Senhor do Bonfim, as mudanças ocorrem "a partir dos alertas da Marinha do Brasil, por precaução e preservação da segurança no Mar em função do mau tempo".

Lavagem do Bonfim acontece na quinta-feira, 16

O início da novena em honra ao Senhor do Bonfim iniciou nesta quinta-feira, 9, na Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, em Salvador.

O tema central da novena será "Amado Jesus, Senhor do Bonfim, Nossa Esperança, há 280 anos entre nós". Neste ano, os festejos estarão voltados para a vivência do Jubileu de Esperança – convocado pelo Papa Francisco - e o aniversário da chegada da imagem do Senhor do Bonfim, trazida à Bahia em abril de 1745.

A programação conta com missas, procissões, homenagens, quermesse e com a tradicional Lavagem do Bonfim, no dia 16 de janeiro. Veja programação:

- 7h: Saída da 16ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma”, da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

- Após a chegada da Caminhada, Padre Edson Menezes da Silva, reitor da Basílica Santuário, transmitirá da janela central do templo religioso uma mensagem e concederá a todos uma bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim.

- Em seguida, ocorrerá a tradicional ritual da lavagem das escadarias da Igreja.