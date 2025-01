Preta Gil fala pela 1ª vez após cirurgia de 21 horas: "Difícil"

Preta Gil falou de cirurgia delicada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil usou o seu perfil do Instagram para falar pela primeira vez sobre a cirurgia que passou em dezembro passado. No dia 20 do mês anterior, a cantora fez um procedimento com duração de 21 horas.

Leia Mais:

>>> Preta Gil surge de pé em de hospital e emociona Gominho

>>> Preta Gil atualiza fãs e agradece orações: “Sigo minha batalha”

>>> Preta Gil posta foto durante tratamento e manda recado: "Não é fácil"

Deitada na cama do hospital, a filha de Gilberto Gil declarou que está se recuperando: "Uma cirurgia muito, muito, muito extensa, muito importante, e que tem um pós-operatório muito difícil".

A famosa ressaltou que segue em luta contra o câncer. "Dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo", falou.

Preta Gil também fez questão de ressaltar que está "firme e forte". "Em breve estarei em casa, se Deus quiser", garantiu.