Preta Gil surge de pé em de hospital e emociona Gominho

- Foto: Reprodução

A cantora Preta Gil fez sua primeira aparição em pé desde que recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sua recuperação emocionou seu amigo e apoiador, Gominho, que tem estado ao seu lado desde o início do tratamento contra o câncer.

"Dia a dia e nós aqui", escreveu Gominho em uma publicação no Instagram, compartilhando o momento emocionante. Na foto, Preta é vista admirando a vista do quarto do hospital, de pé.

A filha de Gilberto Gil passou por uma cirurgia de mais de 21 horas e ficou desacordada por alguns dias após o procedimento. No dia 31 de dezembro, Preta anunciou que havia deixado a UTI e estava em recuperação.