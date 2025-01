Mercadinho tradicional da Bahia, conhecido por nunca fechar, é furtado

Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado contra o homem - Foto: Reprodução/Facebook

O mercadinho de Elizeu Andrade, de 76 anos, proprietário de um estabelecimento tradicional em Serrinha, foi furtado na última quinta-feira, 9. Conhecido na cidade por nunca fechar, Elizeu é uma figura querida pela comunidade e até ganhou notoriedade nas redes sociais, virando meme, justamente por nunca tirar folgas ou férias.

Localizado na Avenida Manoel Novaes, no centro de Serrinha, o mercadinho funciona de domingo a domingo, das 7h às 22h. Na ocasião do crime, uma câmera de segurança registrou um homem de camisa vermelha que se aproxima do estabelecimento, furtando uma quantia de dinheiro do caixa e saindo rapidamente. Embora Elizeu tenha tentado perseguir o suspeito, não conseguiu alcançá-lo.

De acordo com informações do G1, o funcionário Cristiano Batista relatou que, no momento do furto, o caixa estava vazio, pois o comerciante estava próximo ao freezer. A Polícia Militar foi acionada e, com base nas imagens, identificou o suspeito, de 18 anos, e a residência onde ele morava. Após diligências nas proximidades, os policiais conseguiram localizá-lo, prendê-lo e levá-lo para a delegacia.

A Polícia Civil informou, em nota, que um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado contra o homem. Após ser ouvido, ele foi liberado, e o dinheiro foi devolvido à vítima.

Elizeu Andrade, que trabalha incessantemente há mais de 50 anos, teve seu mercadinho conhecido como "Mercadinho de Elizeu". Em 2019, ele tentou tirar dois dias de descanso para visitar a filha, e esse fato, inusitado pela sua rotina de trabalho, acabou virando um meme nas redes sociais.