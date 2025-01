Carro sem motor teria gasto 6 mil litros de combustível em Jeremoabo

Veículo da Prefeitura de Jeremoabo, na gestão Deri do Paloma - Foto: Divulgação

Um caso que deixou a população de Jeremoabo revoltada na gestão do ex-prefeito, Deri do Paloma (PP). Um dos veículos da Prefeitura teria consumido, de acordo com documentos oficiais, 6.339,886 litros de combustível, o que representou um custo total de R$ 40.044,32 reais, durante o período de janeiro a dezembro de 2024. O que mais espantou os munícipes foi o fato do veículo citado na denúncia estar sem o motor à época dos gastos apontados.

A denúncia aponta ainda que nenhuma apuração foi feita pelo Executivo Municipal. Um posto de combustível teria emitido notas frias e colaborado diretamente para a execução do esquema fraudulento.

"Não há justificativa para que os responsáveis por essa fraude permaneçam impunes. Cabe aos órgãos competentes investigar a fundo, identificar todos os envolvidos e garantir que a justiça seja feita", disse um munícipe.

Na contramão dos gastos com combustíveis, ainda de acordo com a denúncia, os ribeirinhos atingidos pelas enchentes do Rio Vaza Barris, não tiveram a mesma assistência, uma vez que além de sem emprego, ficaram sem auxílio. Enquanto isso, a gestão de Deri do Paloma teria realizado gastos com festas, em detrimento das prioridades do município.

A reportagem procurou o ex-prefeito Deri do Paloma, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.