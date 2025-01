Rui Costa minimiza inflação acima da meta: "Deve acomodar"

Rui fala sobre inflação acima da meta - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), minimizou, nesta sexta-feira, 10, os números da inflação de 2024, acima da meta prevista, e disse que o resultado não gera preocupação no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano em 4,83%, quando a meta estabelecida era 3%, com tolerância de até 4,50%. Segundo o ministro, fatores como as enchentes no Rio Grande do Sul e o período de seca colaboraram para a alta.

"É evidente que essa variação da inflação tem impacto nesses dois eventos climáticos fortes, tanto de seca quanto de chuvas excessivas em vários lugares do país, mas eu diria que isso deve se acomodar”, afirmou Rui.

O ministro ainda pontuou que o pacote fiscal deve ajudar a estabilizar a inflação. “O conjunto de medidas fiscais votadas em dezembro vai dialogar e promover seus efeitos de reafirmar o absoluto compromisso fiscal do governo, trazendo a inflação para dentro da meta e dos limites previstos no conjunto da política econômica”, disparou.