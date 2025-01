Governo Lula toma decisão sobre renegociação de dívidas dos estados

Haddad explicou acordo do Planalto com o Congresso - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou, nesta quinta-feira, 9, que o governo deve vetar trechos do projeto de lei que institui uma política de renegociação de dívidas dos estados, aprovado pelo Congresso Nacional, para cumprir a meta fiscal.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem até a próxima segunda-feira, 13, para sancionar o projeto, com vetos ou de maneira integral. Segundo Haddad, a estratégia do Planalto é fruto de um acordo feito com o Congresso Nacional.

"Tudo que tem impacto primário vai ser vetado. Era um acordo preliminar com o Congresso Nacional. O Congresso queria fazer a repactuação, foi uma iniciativa do próprio Congresso, mas o pressuposto da Fazenda era esse", afirmou Haddad, em conversa com a imprensa.

"Então, tudo aquilo que tem impacto sobre o estoque, em virtude do modelo que o Congresso criou, a recomendação é de veto", completou o ministro.