Lula confirma participação do Brasil na posse de Maduro

Presidente Lula (PT) e a embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia Oliveira - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Lula (PT) bateu o martelo nesta quinta-feira, 9, sobre a participação do país na cerimônia de posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Em meio à crise diplomática entre os países, o petista decidiu enviar a embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia Oliveira.

Inicialmente, o petista cogitava a possibilidade de não enviar ninguém para o ato que acontece nesta sexta-feira, 10. Isso porque o governo brasileiro não reconheceu a vitória de Maduro após a oposição o país não apresentar as atas eleitorais que comprovariam o resultado a favor do então presidente.

Na avaliação do governo Lula, de acordo com o jornal O Globo, Maduro não cumpriu o que prometeu no Acordo de Barbados, quando representantes do governo e da oposição venezuelana se comprometeram, no fim de 2023, com eleições livres, justas, transparentes e aceitas por todos.

Nesse sentido, a participação do país na posse será protocolar. O presidente Lula (PT), por sua vez, não estará presente na solenidade