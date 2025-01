Governo Lula toma decisão sobre posse de Maduro

Governo brasileiro vai enviar embaixadora na Venezuela - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu enviar um representante para a posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que acontece no dia 10 de janeiro. A embaixadora do Brasil no país, Gilvania de Oliveira, foi escalada para a missão.

Leia mais

>> Bolsonaro publica vídeo com ataques ao PT e Venezuela

>> Vídeo: Filho de Bolsonaro eleito vereador é vaiado em posse

>> Sem Bolsonaro, deputado baiano irá viajar para posse de Trump

A informação, de acordo com o portal de notícias Uol, foi confirmada por fontes ligadas ao Itamaraty. Ainda de acordo com a publicação, o governo não deve enviar nenhum ministro para o ato.

Maduro foi reeleito presidente da Venezuela em julho de 2024, após vencer Edmundo González. O resultado, entretanto, tem sido contestado pela oposição e por outros países. O Brasil, parceiro antigo do território vizinho, tem pedido as atas de votação para reconhecer a vitória do político venezuelano.