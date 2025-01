Bolsonaro publica vídeo com ataques ao PT e Venezuela

Bolsonaro compartilhou vídeo nas redes sociais - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 2, para publicar um vídeo com ataques ao Partido dos Trabalhadores (PT) e à Venezuela, país vizinho que sob o regime de Nicolás Maduro.

No vídeo, o narrador afirma que o PT ajudou a agravar a crise na Venezuela, e sugere que o mesmo processo acontecerá no Brasil com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro ainda comenta na publicação: "Faça simples comparações e tire suas conclusões".

"ram 20 anos de destruição que o Chavez e Maduro propiciaram com apoio do PT. Foi com o apoio do PT, apoio de campanha, apoio de dinheiro público brasileiro. O BNDES foi marqueteiro e foi com o nosso dinheiro", diz trecho do vídeo.

Bolsonaro é crítico do regime venezuelano e do presidente Nicolás Maduro. O atual governo também se distanciou do país nos últimos meses, em meio às suspeitas de uma possível fraude na eleição presidencial de julho.