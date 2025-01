Vídeo: Filho de Bolsonaro eleito vereador é vaiado em posse

Jair Renan Bolsonaro tomou posse como vereador na quarta-feira, 1º. - Foto: Reprodução | Instagram | @bolsonaro_jr

Jair Renan Bolsonaro (PL) passou por uma situação constrangedora em sua estreia oficial na política, na quarta-feira, 1º. Eleito vereador em Balneário Camboriú (SC), o filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi vaiado duas vezes durante a cerimônia de posse na Câmara Municipal.

De acordo com o site NSC Total, a primeira vaia aconteceu no momento em que os vereadores se posicionaram, e a segunda para firmar o compromisso de posse. Jair Renan foi o vereador mais votado do município catarinense nas últimas eleições , com 3.033 votos.

O vereador Jair Renan é o quarto filho de Jair Bolsonaro a ingressar na política, e foi eleito com a plataforma do pai, com o slogan “Deus, pátria e família”. O PL vê o zero-quatro com grande potencial em Santa Catarina, e há projeto, nos bastidores, para que ele dispute a Câmara dos Deputados em 2026.

