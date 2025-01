Sem Bolsonaro, deputado baiano irá viajar para posse de Trump

Leandro de Jesus é uma das maiores bandeiras do conservadorismo na Bahia - Foto: Reprodução

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) viajará para os Estados Unidos para acompanhar a posse do presidente eleito Donald Trump, que ocorrerá no dia 20 de janeiro. A informação foi confirmada pelo Grupo A TARDE.

Leandro de Jesus é uma das maiores bandeiras do conservadorismo na Bahia. O parlamentar, inclusive, comemorou a vitória de Trump na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), usando um boné de campanha do Republicano.

>> Trump associa ataque em Nova Orleans à imigração irregular

“Foi a vitória da liberdade, da democracia, do livre comércio, das pessoas de bem, da vida e daqueles que têm como princípios Deus, pátria, família e liberdade. A vitória de Donald Trump representa tudo isso e muito mais. Os EUA estão de parabéns por eleger alguém que vai se doar pelo crescimento do país”, disparou Leandro no plenário.

Vale destacar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está impossibilitado de participar da posse de Trump, pois seu passaporte está apreendido pela Polícia Federal, devido à investigação sobre uma tentativa de golpe em 2022.