Trump associa ataque em Nova Orleans à imigração irregular

Presidente Donald Trump - Foto: Reprodução/Facebook @Donald J

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, relacionou o ataque contra uma multidão em Nova Orleans nesta quarta-feira,1º, sobre imigração irregular, tema que esteve no centro da campanha eleitoral que levou de volta à Casa Branca.

“Eu disse que os crimes que estão chegando são muito piores do que os que temos no país (…) e acabaram sendo verdade”, escreveu Trump nas redes sociais. A polícia ainda não indicou a nacionalidade do agressor nem dos acordos.

Caso

O homem lançou uma caminhonete contra a multidão que celebrava a chegada do Ano Novo em Nova Orleans também disparou e feriu dois policiais, informou a Polícia nesta quarta.

Pelo menos 10 pessoas morreram no ataque ocorrido na zona turística desta cidade dos Estados Unidos.