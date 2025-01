Bolsonaro reage a projeto que altera votação ao Senado

Bolsonaro criticou possível mudança na forma de eleição para o Senado - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu ao projeto de lei que propõe mudar a forma de votação para o Senado. De acordo com a proposta apresentada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT), os eleitores só poderiam votar em 1 candidato para as duas vagas ao Senado em cada unidade da Federação. Os 2 mais bem votados em cada seriam eleitos.

Para o ex-mandatário, a esquerda teme um “fracasso” nas eleições de 2026. “Prevendo mais um fracasso em 2026 a esquerda trabalha em duas frentes: o eleitor ter direito a um só voto para o Senado e a aliança com candidatos de outros partidos que, caso eleitos, não tomariam posições durante seus mandatos (senador isentão)”, escreveu Bolsonaro o X (antigo Twitter).

- Prevendo mais um fracasso em 2026 a esquerda trabalha em duas frentes: o eleitor ter direito a um só voto para o Senado e a aliança com candidatos de outros partidos que, caso eleitos, não tomariam posições durante seus mandatos (senador isentão).



- A Direita… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 28, 2024

Nesta semana, Randolfe retirou a proposta da pauta. O projeto foi apresentado no início de dezembro, mas foi retirado de pauta para ser debatido na reforma eleitoral, que segue em análise na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI).