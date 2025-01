Proposta de eleição no Senado deve ser analisada em 2025

Caso aprovada, medida passaria a valer a partir de 2026 - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), retirou o Projeto de Lei (PL) que tem como objetivo alterar as regras de eleição para o Senado para que seja analisado junto com a reforma do Código Eleitoral em 2025.

De acordo com o texto de Randolfe, os eleitores só poderiam votar em 1 candidato para as duas vagas ao Senado em cada unidade da Federação. Os 2 mais bem votados em cada seriam eleitos.

Caso aprovada, a medida passaria a valer a partir de 2026, quando vai haver renovação de ⅔ da Casa, já que 54 das 81 cadeiras vão estar em disputa.

Como a proposta altera a lei que instituiu o Código Eleitoral em 1965, tema sobre o qual o Senado vai debater uma reforma no próximo ano, o petista declarou à Agência Senado que pretende “apensar” as análises. De acordo com Randolfe, a ideia é adotar o princípio do voto uninominal para corrigir uma “jabuticaba brasileira”.