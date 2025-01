Precisamos construir um centrão forte para 2026, diz Aécio Neves

Deputado Aécio Neves (PSDB-NG) disse que movimento hoje não é de fortalecimento dos extremos, como foi nas duas últimas eleições de 2018 e 2022 - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que apostar em uma “reconstrução do centrão” para as eleições de 2026. De acordo com Neves, em entrevista concedida à Folha de SP, existe um movimento de migração do eleitorado para o centro, que é contrário aos extremismos.

“Acho que o movimento atualmente não é de fortalecer os extremos, como foi nas duas últimas eleições de 2018 e 2022. O movimento hoje é de uma migração ao centro”, disse o deputado.

De acordo com o Aécio, o PSDB precisa “conversar sem preconceito” com o eleitorado que “quer se livrar do radicalismo”. Ainda de acordo com Aécio, o papel na eleição de 2026 vai ser de dialogar com quem já esteve ao lado do partido e “tentar reconstruir o centro”.

“Pode ser uma utopia, mas minha esperança é que os extremos percam força. E aí temos que estar posicionados para reunificar essas forças no centro, aquelas mesmas que me fizeram quase vencer as eleições de 2014”, declarou Neves à Folha de S.Paulo.

O deputado discorreu ainda sobre a vitória de partidos de centro nas eleições municipais deste ano, em contraste com a derrota nas urnas de candidatos apoiados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionado sobre possível candidatura à presidência da República, Aécio disse acreditar em um “projeto conciliatório” e afirmou que se lançar como candidato poderia prejudicar o plano.

“Tenho vontade de voltar a falar para os 51 milhões de brasileiros que votaram em mim para dizer: meu Deus, não podemos sucumbir a isso. Esse eleitorado não pode ser pendular. Vai contra o Lula porque o desgaste era grande, agora vai contra Bolsonaro. E aí? Está construindo o quê? As pessoas precisam acreditar que é viável um projeto ao centro”, finalizou o parlamentar.