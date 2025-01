Bolsonaro monta empresa para vender roupas e óculos

Bolsonaro registrou empresa na Receita Federal - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criou uma empresa para vender óculos, calçados e roupas. A marca Jambol Promoção de Vendas Ltda está registrada no sistema da Receita Federal.

De acordo com os dados, a microempresa tem o capital social de R$ 5 mil, e consta com o endereço de um apartamento no nome do ex-presidente em Brasília.

Não existe qualquer impedimento para que um ex-presidente possa abrir uma empresa no país. Filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também possui um empreendimento: um site que comercializa produtos com a marca do ex-chefe do Planalto.