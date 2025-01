Adolfo Menezes publica foto com 'time' de governadores: "Lembrança"

Adolfo Menezes deve tentar novo mandato como presidente da Alba - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes (PSD), publicou nas redes sociais, nesta sexta-feira, 10, uma foto em que aparece ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT). Os três políticos governaram a Bahia em momentos diferentes.

Na foto, Adolfo citou, em tom de brincadeira, o peso da foto com os aliados, e lembrou das suas passagens interinas pelo Executivo estadual. O deputado, que tenta emplacar sua reeleição como presidente da Alba, também mencionou sua "disposição" para conduzir os trabalhos do legislativo.

"Cinco governadores reunidos? Lembrança de um bom café da manhã com o governador Jerônimo, os ex-governadores Rui Costa, Jaques Wagner e Otto Alencar, e eu, que já tive a honra de governar o estado de forma interina, com a mesma alegria e disposição que tenho em presidir a nossa Assembleia da Bahia. Time do Trabalho", escreveu Adolfo.

O registro foi publicado em meio às especulações acerca da chapa majoritária que disputará as eleições estaduais de 2026. Jerônimo, que tentará a reeleição, deve ser acompanhado das candidaturas de Jaques Wagner, que pretende renovar a mandato de senador, e de Rui Costa, que deseja ser candidato ao Senado. O também senador Angelo Coronel, entretanto, também almeja ser novamente postulante ao Congresso Nacional.

Também nesta sexta, Coronel publicou um vídeo ao lado da esposa, Eleusa Coronel (PSD), em que sugere que alguém quer lhe "passar a rasteira".

"Tem gente querendo me passar a rasteira aí, então eu tenho que estar em forma, fisicamente e mentalmente. Vem com a gente! Vem me proteger, gente. Vem ligeiro, pelo amor de Deus", disse o senador no vídeo.

Otto Alencar governou a Bahia em 2002, com renúncia do então titular, César Borges. Wagner chegou ao Palácio de Ondina entre 2007 e 2014. Já Rui foi eleito em 2014, ocupando o cargo entre 2015 e 2022, quando passou o bastão para Jerônimo Rodrigues.