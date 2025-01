Lula lidera preferência para 2026 e Gusttavo Lima é citado pela 1ª vez

Num eventual segundo turno, o presidente Lula venceria todos os adversários citados na pesquisa - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O Instituto AtlasIntel, parceiro de A TARDE, realizou mais um levantamento eleitoral para medir a preferência do eleitorado brasileiro em relação aos possíveis nomes candidatos à Presidência da República em 2026 no Brasil. Na amostragem, o presidente Lula (PT) aparece à frente das intenções de voto dos eleitores ante todos os demais citados na eventual disputa.

No primeiro cenário testado, o petista aparece com 42,5% das intenções de voto, contra 33,2% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Brancos e Nulos superam os demais citados no levantamento, com 8,8%.

| Foto: Atlasintel

Chama a atenção neste primeiro cenário a presença do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que recentemente declarou que gostaria de ser candidato à Presidência. O artista aparece com 1,3%, atrás de Sergio Moro (1,4%); Simone Tebet (2,1%); Ronaldo Caiado (2,9%) e Pablo Marçal (6,9%). O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível por oito anos, não foi citado neste primeiro cenário.

No cenário 2, Lula ainda lidera com 41,2%, mas com o deputado federal Eduardo Bolsonaro em segundo lugar, com 23,5% das intenções de voto. Pablo Marçal aparece em terceiro com 7,9%, seguido de brancos e nulos (7,9%); Ronaldo Caiado (6,2%); Sergio Moro (4,2%); Gusttavo Lima (4,3%); Simone Tebet (2,4%) e Marina Silva (2%).

| Foto: Atlasintel

Segundo turno

Num eventual segundo turno, o presidente Lula venceria todos os adversários citados. O páreo mais acirrado seria contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com 49% a 43%. Apenas 8% dos respondentes disseram não sber ou que votariam branco ou nulo.

Contra Marçal, Lula alcançaria o melhor resultado, com 52% contra 35% do ex-candidato à prefeitura de São Paulo. Lula também venceria: o filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, por 50% a 39%; Tarcísio por 49% a 39%; e Ronaldo Caiado por 49% a 35%.

| Foto: Atlasintel

A pesquisa AtlasIntel foi realizada com 2.873 respondentes, via recrutamento digital aleatório, entre os dias 26/12/2024 e 31/12/2024 e possui margem de erro de 2 p.p e 95% de confiança.

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jeronimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União), nas eleições de 2022. No cenário internacional cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.