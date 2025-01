“Tem gente querendo me passar a rasteira”, diz Angelo Coronel

Possível candidatura de Rui Costa pode frustrar planos de Angelo Coronel - Foto: Marcos Oliveira | Agência Senado

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), em publicação bem humorada nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 10, mandou um recado para os seus seguidores. Ao lado de sua esposa, Eleusa Coronel, o parlamentar aparece em um vídeo praticando corrida e pedindo ajuda de seus eleitores.

“Chegou o Coronel fitness. Olha, estou me preparando. Tem gente querendo me passar a rasteira aí, então eu tenho que estar em forma, fisicamente e mentalmente. Vem com a gente! Vem me proteger, gente. Vem ligeiro, pelo amor de Deus”, diz Coronel, ao lado de sua esposa.

A “rasteira” dita pelo senador está sendo vista como uma indireta para parte de seus aliados da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Isso porque o lugar de Coronel na chapa majoritária de 2026 estaria em risco, com a provável candidatura do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao Senado Federal.

Nesta semana, em entrevista ao Grupo A TARDE, o senador Jaques Wagner (PT-BA) afirmou que vê como natural a formação de uma chapa com as presenças de Jerônimo como candidato à reeleição; dele próprio, também em busca da permanência no Senado; e de Rui Costa, ex-governador do estado, que neste momento não possui cargo eletivo.

Essa configuração tiraria de Coronel a possibilidade de concorrer à reeleição pelo mesmo grupo político. Nos bastidores, se fala da possibilidade de oferecer ao atual senador outros postos, como indicação ao posto de vice na chapa, escolha de secretários estaduais e até a ocupação de um ministério no governo federal.

A possibilidade de Coronel virar ministro, porém, fica condicionada a uma reeleição de Lula, que já estaria, segundo fontes do Portal A TARDE no PT-BA, incentivando seu ministro da Casa Civil a se lançar candidato a senador. O presidente da República se preocupa com o avanço da extrema-direita no Senado Federal e vê em Rui um candidato forte para o parlamento.

À imprensa, Coronel tem dito que não se interessa em nenhum outro posto que não seja o de senador. “Não tenho vocação para deputado, para ministro, para nada disso. Minha vocação é para o Senado”, disse o parlamentar do PSD, em conversa com o Portal A TARDE em novembro, durante um congresso do Sindicombustíveis.