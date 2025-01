Deputados baianos estão em comitivas que irão à posse de Trump

Posse de Trump está marcada para o dia 20 de janeiro - Foto: Reprodução | AFP

Ao menos dois parlamentares baianos estão com viagem marcada para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), que acontecerá no próximo dia 20 de janeiro, Capitólio, em Washington, D.C.

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) foi convidado para representar a Bahia e a Assembleia Legislativa (Alba). Além de participar da cerimônia de posse, o deputado também foi convidado pela "Yes Brazil - USA", uma comunidade de brasileiros residentes nos Estados Unidos, para uma missa no dia 18 de janeiro, na Igreja Matriz Assembleia de Deus, em Washington. O grupo é conhecido por suas articulações junto a movimentos conservadores tanto nos EUA quanto na Europa.

Já o deputado federal Capitão Alden (PL) fará parte de uma comitiva de nomes da oposição ao presidente Lula que se organiza para ir à posse do republicano. A comitiva de deputados brasileiros está sendo organizada pelos deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e Bia Kicis (PL-SP). Até o momento, 37 parlamentares já demonstraram interesse em acompanhar a cerimônia em Washington, nos Estados Unidos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ter sido convidado para a cerimônia e se disse "muito honrado". Ele, porém, está com o passaporte retido desde 8 de fevereiro de 2024, quando foi alvo da Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal para investigar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e não deve conseguir liberação para a viagem.